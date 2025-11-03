藍推不在籍投票！ 吳思瑤：影響選舉公正 徐巧芯：不含中國
台北市 / 綜合報導
國民黨立委力推不在籍投票，包含王鴻薇、陳菁徽都提出草案，兩個版本都規定，投票權人要在投票日前60天，向戶籍所在地選委會提出申請移轉投票，而移轉投票地點均位於中華民國自由地區內，不過此舉引發民進黨立委不滿，吳思瑤指出這是助長中共介選法案，林楚茵則直言國民黨是中共介選的受害者，怎麼昨天被欺負今天就忘記？藍營面對質疑則反擊，這沒有中共介選的問題。
高鐵人潮滿滿滿，每到選舉投票日，車站都會湧現「返鄉人潮」，但現在藍委提出草案，要推不在籍投票，立委(國)徐巧芯說：「我們黨團還沒有針對不在籍投票的，這個的眾多法案們，細部去整合出最後的結果，大多數委員提案，我看過我簽過的，都沒有包含到中國大陸的部分啊。」
目前包含王鴻薇及陳菁徽，各自提出版本，兩者共通點都是，限中華民國自由地區，在投票日前60天申請，戶籍地戶政機關投票日45天前，移轉投票權人清冊，註記移轉投票。
只不過這法案看在綠營眼中，成了「中國介選利器」，立委(民)吳思瑤說：「當然會影響選舉的公正性，將台商直接動員回金門馬祖投票就好，它當然動員的成本，影響選舉的目的跟成效就會大大地提升。」先前國民黨主席選舉，才因為「中國介選」吵得沸沸揚揚，民進黨立委林楚茵發文，明明國民黨也是中國介選受害者，但昨天被欺負今天就忘記，是直接「袒胸露臂」，歡迎中國介入台灣選舉嗎？
立委(國)牛煦庭說：「我覺得動輒拿這個東西來扣帽子，只是證明民進黨也沒有別的招數了，我們現在講這只是境內的移轉，他們也講說是中共介選。」立委(民)吳思瑤說：「不是民進黨在怕什麼，我倒要問國民黨在急什麼。」要維持選舉公正性，防堵境外勢力，又要顧及民眾便利性，是否要推「不在籍投票」，配套又該如何執行，朝野陷入分歧。
藍委提案縮短選前民調冷靜期 綠質疑欲讓中共介選
傳賴清德稱「蔣萬安沒有那麼強」 吳思瑤曝「全程在場」：沒印象聽過
吳思瑤指淘寶肉品是防疫破口 林沛祥批：陳駿季或莊翠雲須下台負責
