藍推中配參政免棄中國籍 侯友宜：國安維護應兼顧人道關懷

新北市長侯友宜回應中國籍配偶參政權議題。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕立法院國民黨團擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，並將中配入籍年限從6年縮短成4年；新北市長侯友宜今對此議題回應，在國家安全的維護底下，也要兼具人道關懷，他強調相關修法、討論都應兼顧兩者。

侯友宜今出席新北市「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案開工典禮時接受媒體聯訪，對於是否贊成中國籍配偶在台灣參政免放棄中國國籍以及中配入籍從6年縮短為4年的問題，侯友宜回應，在整個國家安全的維護底下，也要兼具人道關懷，所以相關修法、內容討論都必須兼顧這兩者，希望大家共同在這塊土地生活，都有各項的權利，讓這塊土地能夠更好。

新北市長侯友宜表示，在國家安全的維護底下，也要兼具人道關懷。(記者黃政嘉攝)

