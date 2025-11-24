藍推中配參政免棄中國籍 侯友宜：須兼顧國安與人道關懷

侯友宜指中配相關修法須兼顧國安與人道關懷。資料照 新北市府提供



國民黨立委擬修法讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，也有國民黨立委提案修正「兩岸人民關係條例」，將中配入籍年限從六年縮短成四年。新北市長侯友宜今（24日）表示，在國家安全的維護底下，也要兼具人道關懷，他強調相關修法、討論都應兼顧兩者。

原任花蓮村長的中配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳日前表示，《國籍法》第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。國民黨團因此召開記者會，主張為保障陸配參政權，將提修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。

侯友宜上午受訪說，在整個國家安全的維護底下也要兼具人道的關懷，所以相關的修法、內容的討論都必須要兼顧這兩者。希望這塊土地，因為大家能夠共同在國安底下能夠讓這塊土地生活的人都有各項的權利，讓這塊土地能夠更好。

