藍推修法放寬中配參政 卓榮泰：雙重效忠到底效忠誰？

日前花蓮縣富里鄉一名村長，因具備中國國籍遭解職，經訴願決議撤銷原處分惹議。而國民黨立委傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，為中配參政解套。對此，行政院長卓榮泰接受電視專訪時表示，若被雙重國籍的立委質詢，他要反問，「你的雙重效忠到底效忠誰，到底是代表哪個國家來問我？」他強調，這一定要斷然拒絕，絕對不能發生。

卓榮泰昨天（11/27）晚間接受年代新聞台「新聞面對面」專訪，他表示，《國籍法》規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，部分國民黨人士想說中配不是外國人，但也不能當作本國，這就是會有雙重效忠問題。

卓榮泰強調，要參選公職就要清楚告訴國人，「你只效忠中華民國」，政府要求參選人撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿這點來為難中華民國。

被問到是否擔心台灣瀰漫親中氛圍，卓回應，他擔心的是類似狀況並非國人自動自發，而是由於對岸滲透、融合影響，錯誤訊息讓大家產生錯誤觀念，並非自己的選擇，改變國家未來的命運，陷入茫茫不知的危險。

卓榮泰提到，也因此總統賴清德才在今年國安高層會議上提出5項威脅、17項因應措施，以避免錯誤訊息改變國家與民眾的命運。

