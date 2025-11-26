藍推修法放寬中配參政 梁文傑憂：具中國籍「有義務」為中共提供情報

陸委會副主委梁文傑指出，具有中國籍者在中共法律上有義務提供情報。資料照片



國民黨立委傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，為中配參政解套。陸委會副主委梁文傑今天（11／26）備詢時，表示中華人民共和國國家安全法的規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，因此「如果這個人擔任台灣的立委，或進入到外交國防委員會，在中共的法律上，他就有義務要提供情報」。

國民黨立委賴士葆質詢，中配參政權到底依國籍法，還是依兩岸人民關係條例？內政部長劉世芳採國籍法，已經踩到陸委會地盤，且中配取得身分10年後可以參政、登記參選，既然可以登記參選，當選有什麼問題？

梁文傑答覆，中配登記參選後，選舉過程要依選罷法規定，當選後是依國籍法第20條規定，兩岸人民關係條例只有規範登記參選的權利，後面沒有規定。

民進黨立委林月琴質詢問，陸委會對藍營修《國籍法》態度為何？梁文傑指出，內政部認為依照國籍法第20條，所謂外國籍是指中華民國以外的國籍。不管你是哪一國、政治實體都一樣；如果在野黨提出這樣的修法，等於是把問題丟回到兩岸人民關係條例，但兩岸條例只有規定登記參選。

林月琴續問，若修法通過，中配不需要放棄中國籍就能參政，是否能保障國安情報？

梁文傑則表示憂心，「這個到時候，我們認為會有問題」，梁文傑說因為根據中共國家安全法的規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，他們可以要求有任何中華人民共和國國籍的人提供情報，如果這個人又擔任台灣的立委，或進入外交國防委員會，在中共的法律上就有義務要提供情報。

