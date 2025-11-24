藍推修法開放中配參政 綠營轟：效忠哪一國？

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團以「大陸非外國」為理由，擬修「國籍法」保障中配參政；民進黨今對此質疑為中國籍人士打破規定「開後門」，並指出我國公職必須「效忠國家」，若持有中華人民共和國國籍的中配當選公職，是要效忠哪個國家？在中共法律明定公民需配合情報工作的背景下，更可能引發嚴重的國安隱憂與利益衝突。

民進黨今在臉書發文質疑，國民黨想修「國籍法」，是要保障中共國民參政權？立法院國民黨團書記長羅智強日前召開記者會，高調宣布將提案修改「國籍法」，因為「大陸不是外國，要保障陸配參政」。

民進黨指出，民意代表宣誓就職的誓詞，依法明明寫著「恪遵憲法、效忠國家」，如果一位仍持有中華人民共和國國籍的中配在台灣當選公職，那麼他要遵守哪一國憲法、效忠哪一個國家？

民進黨表示，我國「國籍法」禁止雙重國籍者擔任公職，重點就在「忠誠」，這不是歧視，而是避免利益衝突。一般公民或可保留雙重國籍，但擔任「有權力決定國家方向」的公職人員時，就需要更高的標準！

民進黨提到，中華人民共和國還不只是普通的「外國」而已。中共透過訂定各式法律，要求其公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。在這種明確的國家義務下，一個中國籍人士擔任我國公職時，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

民進黨質疑，從多次試圖提案「中配六改四」加速中配取得我國國籍，到現在想要直接修改「國籍法」，國民黨是不是專門替具有中國籍人士打破規定、大開參政之門？

