藍推修法開放中配參選公職？民進黨：是要效忠哪一國？

針對國民黨立院黨團打算提出《國籍法》修正草案，保障中配參政權一事，民進黨今(11/24)質疑，若仍持有中共國籍的中配在台當選公職，那要遵守的是哪個國家的《憲法》？效忠哪個國家？

民進黨上午在臉書發文指出，國民黨立法院黨團日前召開記者會，黨團書記長羅智強高調宣布，將提案修改《國籍法》，因為「大陸不是外國，要保障陸配參政」。

民進黨表示，民意代表宣誓就職的誓詞，依法明明寫著「恪遵《憲法》、效忠國家」。如果一位仍持有中華人民共和國國籍的中配，在台灣當選公職，那麼他要遵守哪一國憲法、效忠哪一個國家？

民進黨指出，我國《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，重點就在忠誠，這不是歧視，而是避免利益衝突，一般公民或可保留雙重國籍，但擔任「有權力決定國家方向」的公職人員時，就需要更高的標準。

民進黨表示，中華人民共和國還不只是普通的「外國」而已，中共透過訂定各式法律，要求其公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。在這種明確的國家義務下，一個中國籍人士擔任我國公職時，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

民進黨也提出質疑，表示國民黨多次試圖提案，包括中配六改四、加速中配取得我國國籍，到現在想要直接修改《國籍法》，背後是不是專門替具有中國籍人士打破規定、大開參政之門？

