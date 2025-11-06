藍推停公教年改！民進黨不敵藍白人數優勢 初審全案保留送黨團協商

記者楊士誼／台北報導

停止公教年改初審結果出爐，全案五條條文全數保留，送黨團協商處理。（圖／翻攝自國會頻道）

藍營提出停砍公教人員年改提案，立院司法法制與教育文化兩委員會今（6）日審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，三黨立委在發言時意見多有不合，更數度爆發爭執，由於三黨無共識，民進黨反對將此案送出委員會，但投票敵不過藍白立委的人數優勢，最終全案五條條文全數保留，送黨團協商處理。

公教年改已於2018年上路，原年資滿15年，所得替代率為45%，年改上路後分10年降到30%；若年資滿35年，所得替代率為75%，也分10年降到60%。立院今日繼續審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，共有國民黨團、翁曉玲、陳玉珍、賴士葆、張智倫等多名藍營立委提案，共12個版本與5條條文修正。

修法欲將退休所得替代率自113年元旦起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，與審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率進行調整。

在今天的會議上，與會的教育部長鄭英耀、銓敘部長施能傑指出，現行年改規劃下，公務員退撫基金用罄年度延後至民國 138 年，教職員部分則為民國134 年，若停止改革，將提前至130 年（公務員）與128 年（教職員）。此外，如修法通過，未來10年內政府須再撥補1600億，教育部因此建議維持現行做法。

會中藍綠白立委也發生爭執，如民眾黨立委張啟楷批評民進黨立委陳培瑜拿錯誤數據，引發綠白兩黨口角；而國民黨立委葉元之發言稱，陳培瑜說「年改提早破產」，反遭指正是王鴻薇所說的，引發藍綠兩黨爭執。在中午時分，逐條審查完畢，主持會議的翁曉玲裁示要擬具審查報告供院會公決，而民進黨團反對將此案送出委員會，但投票時仍敵不過藍白立委的人數優勢，最終全案五條條文全數保留，送黨團協商處理。

