藍推停砍公教年金喊「強化國力」 網洗版怒轟：根本就是在騙人

立院藍白黨團近日強推公教年金停砍相關修正草案，引發朝野激烈爭辯，綠營堅持年改不能走回頭路、破壞世代正義，不過藍白堅持年金是政府對公教人員的承諾。國民黨6日晚間在臉書發文強調「公教有保障、國家才穩當」，認為停砍公教年金才能「強化國力」，貼文一出，遭近2千名網友洗版留言質疑：「原來養退休人員叫做增加國力」、「要不要所有人一起調啊，我一定支持」。

立院司法及法制委員會近日討論停砍公教年金修法，藍白立委在立院「金句」連連，藍委吳宗憲說，有退休公務員對他說「自己希望每天吃5顆蛋，現在只能吃3顆」；王鴻薇則表示，停砍年金會影響財政這點她同意，但只是提早4年破產，「不是提早40年」；白委張啓楷指出，停砍年金就是欺負、霸凌公教人員，「若違法不撥補就是不負責任的渣男。」相關言論一出，引發輿論炸鍋。

國民黨6日晚間在臉書發布圖卡替修法護航，強調提出「停止繼續調降公教年金所得替代率」絕不是要停止改革，並批評執政黨過去8年的改革，帶來「公教不安、勞工不滿、房價高漲、物價飆升、能源混亂、軍備支出增加」的結果，認為「如果年金制度無法永續、人才不敢留下，再多的預算、再多的F-16V，都守不住台灣」，並表示「培養出專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法。」

不過，這則貼文仍引發不少民眾質疑，不到一天已有近2千則留言洗版，網友紛紛表示：「還是執意要挑起社會對立？」、「重點是現職公教人員薪資福利調升！退休人員月休30天領5萬多，不夠嗎！退休是好好休息維持身心平衡健康，不是給你投資炒房炒股債留子孫！」、「要不要所有人一起調啊？我一定支持」、「原來養退休人員叫做增加國力，長知識了」、「你就直接給公教人員加薪就好了，幹嘛去改年金，根本就是在騙人」。

