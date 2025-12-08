藍推停砍年金最快12日三讀 銓敘部示警：撥補增近7千億轉嫁全民

立法院國民黨團推動反年改修法，要求所得替代率不再遞減，最快將在12號三讀闖關。而銓敘部示警，修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，轉嫁由全民稅收負擔。

朝野立委針對「停砍公教年金」修法上週四協商破局，國民黨提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，恢復每月退休所得隨現值待遇調整。

民進黨立委陳培瑜今（8）天在黨團記者會中表示，這次修法是要照顧特定族群，當然就是為了政治選票的算計，希望他們願意停止三讀表決，甚至可能撤案，回頭是岸。

而根據銓敘部送交國會的報告顯示，退撫基金建置初始是採不足額提撥，2017年年改前，整體退撫基金支出占當年度收繳收入比最高點145%，年改後到2024年降至83%，公務人員收支也趨於平衡。但「停砍後」，恐怕將造成收支再度失衡、基金提前用罄，政府撥補加重高達6970億。

對此，國民黨立委林倩綺則回應，6000多億不知道是從哪一年算的，只要政府施政，很多都是全民負擔，是哪一個事項、要從哪一個來源去負擔，這是歸執政黨擁有行政權的行政分配。

台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／洪季謙

