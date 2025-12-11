藍推助理費修法倒退 朱政騏呼籲蔣萬安表態

台北中山、大同市議員參選人朱政騏。(朱政騏提供)

針對國民黨提出的「助理費除罪化修法版本」引發外界議論，台北市議員參選人朱政騏今(11)日在社群發文表達強烈反對並呼籲台北市長蔣萬安表態。





他指出，該版本未能改善長期備受忽視的助理勞動環境，反而可能讓基層年輕人喪失投身公共服務的管道，質疑國民黨此舉將使政治專業化倒退。





朱政騏表示，自己擔任議員與立委助理超過十年，深刻理解助理工作具有高度彈性與責任性。他指出，助理常因臨時狀況必須隨時奔赴現場，工時不固定、薪資有限，能支撐工作的往往是理想與使命。然而，國民黨的修法版本卻未保障基本薪資，也未明確規範經費使用方式，等同讓助理權益完全取決於長官裁量。

他質疑，若修法以此樣貌通過，未來可能僅有不需依靠薪資生活的富裕背景者能擔任助理，「一般年輕人是否還有機會進入公共服務領域？」朱政騏強調，這不僅無助改革，反而形成制度性排除，形同將政治參與機會限縮於特定族群。





朱政騏並呼籲，台北市長蔣萬安身為前立委，應對國民黨版修法明確表態；同時要求國民黨台北市議員向選民說明立場。他指出，台北市有大量助理每天在第一線處理民眾需求，無論政黨皆應重視其工作價值、保障其職涯發展。





他表示，自己支持合理改革，但反對犧牲基層權益的版本，呼籲國民黨撤回現行提案，回到提升透明度、保障勞權的討論方向，以打造更健全的政治工作環境。