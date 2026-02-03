藍推助理費修法遭質疑「顏寬恒條款」本尊喊：非常無奈

國民黨立委顏寬恒。（本報資料照片）

立法院會上月30日挑燈夜戰，三讀通過攸關國會助理費加薪的《立法院組織法》修正案，明定立法院應以公務預算編列立委補助費用，包含辦公事務費、公費助理工資及專業、資深加給等，並自第12屆立委就職日起施行。對於綠營質疑修法是為了替涉及助理費官司的藍委顏寬恒解套，顏寬恒今正面回應，此修法是攸關助理的權益跟福利，對於外界指控非常無奈。

三讀條文明定，助理工資納入立法委員補助費用，並按每一立法委員每年歲費五倍為總額。換言之，今年各委員公費助理費每月預算數額為47萬2760元，若依照修法草案5倍計算為54萬7600元，以公費助理14人計算，平均每位助理可多加薪約5千多元。另三讀條文也明訂增加多項加給，例如資深加給、專業加給、實施健康檢查及文康活動費用等。

不過對於藍營的修法，民進黨立委認為，此次修法是掛羊頭賣狗肉，要為國會助理費除罪化，也在為某些立委脫罪，因為修法版本將公費助理相關薪資，定性為立委的補助費用，這會增加法律上對助理費的定性爭議。

由於顏寬恒助理費爭議訴訟仍持續，因此外界也稱此修法是「顏寬恒條款」。顏寬恒今日赴立院第五會期報到，被問及此事，他正面回應指出，這次修法是關於立法院助理的權利跟福利，對於外界有心為之，要取名為顏寬恒條款非常無奈，新會期大家一起加油。

