藍推助理費直匯立委帳戶 黃智賢怒轟：提案者貪婪無恥適合下地獄

國民黨立委陳玉珍等人提案修訂《立法院組織法》，擬將每月約56萬元的公費助理費改為直接撥入立委帳戶，並容許統籌運用，且免檢據核銷。此舉被外界視為「助理費除罪化」與「變相加薪」，引發熱議。政治評論員黃智賢7日在臉書痛批，提案立委「適合下地獄」，並提到國民黨立委翁曉玲「貪污5萬元以下免罰」等修法提案，直指立委成妖魔。

《立法院組織法》修法提案旨在取消公費助理費用的核銷監督機制，但由於公費助理費年逾700萬元，外界質疑修法是為立委變相加薪。國會助理工會也表達反對，憂修法將弱化助理制度，擴大立委對助理的壓榨空間。時代力量主席王婉諭直指，該提案是讓貪污合法化。

針對公費助理費修法提案，黃智賢以強烈措辭，抨擊提案修法將公費助理費改為立委統籌運用且免檢據核銷的立委，為貪婪無恥的立委，並指立委試圖成為妖魔。

黃智賢評論，該案擬將立委每年超過700萬元的公費助理費用，由原本直接匯入助理薪資帳戶，改為全部匯給立委，變成補貼。

黃智賢說明，此舉是讓立委退回過去黑暗的時期，將原本屬於助理薪資與加班費的公帑，變成給立委的補貼。她痛斥：「提案的立委，連署的立委，跟投支持通過的立委。以及假仁假義，到時候退席不投，卻實質護航的立委。每個名字，都很適合下地獄。」

黃智賢計算，若修法通過，立委一任4年內，將可賺4000萬起跳。她指控，立委正在「不擇手段的賺」，此法案將導致助理制度崩壞，未來可能出現「便當助理願意做免費的」，或由企業排隊贊助助理，形成「企業給錢幫立委，立委努力服務企業」的惡性循環。

黃智賢進一步指出，提案將使目前因為貪污助理費被查、被起訴、甚至被判刑的藍綠白立委，可直接無罪。她諷刺，提案立委是草包、或者虛偽，既然貪得無厭，不如直接提案要求「立委補貼，一年一億」，反正多少錢都嫌不夠。

黃智賢將此案與立院同期其他爭議法案進行連結，包括部分立委提出「貪污5萬元以下不罰」的提案，以及「檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯」的提案。黃智賢認為，這些「一個比一個離譜的法案」排隊接著上陣，「讓台灣直接可以活成，禽獸妖魔，率眾食人？不不不，他們高居廟堂，台灣大概跟第19層地獄，比較適配」。

雖面臨輿論質疑，然而此修法案已付委審查，預料將是立法院下一波攻防焦點。

