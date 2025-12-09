藍推助理費除罪化引爆工會不滿 韓國瑜：修法不該侵害助理工作權益

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發朝野助理不滿，立法院長韓國瑜今（9日）稍早也發聲明表達看法。（圖／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發朝野助理不滿，立法院長韓國瑜今（9日）稍早也發聲明表達看法。他說，收到立法院國會助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等人代表工會針對近期《立法院組織法》等修正案，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了也充分理解，會充分轉達給提案立委與黨團審慎考量，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益。

韓國瑜表示，首先，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。而工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

廣告 廣告

韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜最後表示，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。



回到原文

更多鏡報報導

藍暫緩推助理費除罪化但不撤案 黃智賢批：廉恥二字誰還認得？

推動助理費除罪化引發工會抗議 陳玉珍：我不會撤案

陳玉珍推「助理費除罪化」引爆基層強烈反彈 國民黨團決定暫緩排案