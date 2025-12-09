藍推助理費除罪化惹議 韓國瑜發聲了：全力捍衛助理權益

韓國瑜回應助理費除罪化爭議。（資料畫面）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，遭疑有意為部分涉助理費案藍委解套，甚至自行調配薪資此舉，也引起基層立委助理反彈。立法院長韓國瑜表示，立院尊重立委的提案權，而國會助理是國會運作不可或缺的重要夥伴，是立院的家人，院長會全力捍衛助理的權益、盡力溝通，將會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜9日強調，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。韓國瑜承諾，工會提出的相關擔心與訴求，將一定充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜進一步指出，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。韓國瑜身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通。

韓國瑜重申，將會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

最後，韓國瑜誠摯感謝每位國會助理的付出，認為他們默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，使台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。





