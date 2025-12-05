藍推助理費除罪化 小黨公督盟齊轟：貪污合法化

公督盟等團體在立法院群賢樓前舉辦「可恥！國民黨28位立委聯手推動貪污除罪化修法！若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會。翻攝公督盟臉書



國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修正草案、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，明定助理費由立委統籌、免單據核銷，將立委助理費除罪化，草案付委審查。公督盟今天（12/5）與多個本土政黨召開記者會，批評修法讓「貪污合法化」，呼籲國會應改革制度問題，讓台灣民主擺脫貪污陋習，重拾民眾信任。

公督盟今天和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨召開「可恥！國民黨28位立委聯手推動貪污除罪化修法，若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會。

廣告 廣告

公督盟常務監事林美娜指出，這項極具爭議的法案，已被國民黨強行排入立法院會，準備強行送入一讀，此舉形同替民代貪污背書，讓國家公帑淪為私人小金庫。呼籲提案的28名國民黨立委應撤回修法，她點名林思銘、鄭正鈐、徐欣瑩、謝龍介、楊瓊瓔…等準備參選縣市長的立委，不應支持貪污除罪化修法。

公督盟執行長張宏林直言，這是史上最可恥的提案，民主國家強調權責要相符，怎麼可能只有權力，沒有責任？本次修法最大的問題在於「空白授權」，未來不只是民代挪用、詐領公款、壓榨助理無罪，甚至未來國民黨立委去聘用中共黨員恐都無法可管；真正負責任的國會應該正面制度問題，朝向「聘用透明化」、「任用專業化」、「待遇正常化」三大改革方向，讓台灣民主徹底擺脫貪汙陋習，重獲民眾信任」。

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊表示，作為民意代表，深知每筆助理費都是人民的納稅錢，不能被隨便使用，國民黨卻選擇推動助理費除罪化，為顏寬恒、高虹安等涉案者解套。時代力量呼籲朝野，應將焦點放在補強制度，而非拆解規範，中央、地方助理制度都應該朝向專業化，減少公費資金的灰色地帶，不能讓助理費淪為貪污民代的提款卡。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉指出，國民黨所提出的助理費修法不是改革，而是準備把貪污合法化的惡質法案，讓國會專業大幅倒退20年。草案若通過，未來助理名冊不必存在、聘用無標準、助理費免檢據，讓助理制度徹底被消失、公費私有化，也使人民和司法失去追查貪污的可能性。

社會民主黨召集人徐雍表示，國民黨 28 名立委提出的助理費修法，是赤裸裸的「自肥法案」。不只為少數政治個案解套，還讓貪污更容易、助理更無保障。他認為，改革應保障助理勞權，而非讓整個國會替少數人買單。

台灣基進黨主席王興煥表示，這次修法形同把原本防止濫權的制度反過來保障濫權者，讓貪污成為制度的一部分。更令人憂心的是，今年初立法院才剛通過修法，大幅調漲地方議員助理費，卻未同步建立助理聘任透明化或防弊制度，恐讓讓虛報、人頭、回捐等亂象全面合法化，更壓迫助理勞權、破壞議會品質。

台灣綠黨社運部主任李春祥抨擊，助理費本是公帑，若立委可不需檢據、任意挪用，本質上就是私人侵占國家資源，嚴重削弱《貪污治罪條例》精神。此修法更讓本已弱勢的助理勞權被進一步剝削。

更多太報報導

助理費除罪化修法惹議！國會助理工會不滿 決議發聲明抗議

陳玉珍提助理費除罪化修法遭批變相幫立委加薪 今付委審查待討論

合法剝削？助理費除罪修法周五上線 高市助理工會怒：替貪污者開後門