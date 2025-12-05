藍推助理費除罪化 小黨齊轟：貪污合法化、倒退回「家臣制」

公督盟今天偕時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨在立法院群賢樓前召開「可恥！國民黨28位立委聯手推動貪污除罪化修法！若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，兩項草案今天付委審查。公督盟今天偕本土政黨召開記者會，痛批該修法此讓貪污合法化，不僅剝奪人民監督權，更讓助理勞權蕩然無存，倒退回「家臣制」。

公督盟今天偕時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨在立法院群賢樓前召開「可恥！國民黨28位立委聯手推動貪污除罪化修法！若不撤回自肥惡法，全民將下架挺貪政黨！」記者會。

公督盟常務監事林美娜指出，過去5年來已有數十名民代因涉嫌詐領助理費遭調查，該提案根本是讓助理費成為民代的私人金庫，呼籲提案的28位國民黨立委應立即撤回這兩項「自肥惡法」，並點名包括鄭正鈐、徐欣瑩、陳玉珍及謝龍介等即將參選地方首長的立委，警告每次的選舉都是人民的罷免制裁。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉說，「此修法不是改革，而是讓貪污合法化。」草案讓助理聘用無需名冊、無人數限制，甚至不需檢附收據，民代可輕易以「統籌運用」為由拒絕查帳，更批評修法理由明定「助理費屬立委本人所有」，形同將公費變為合法小金庫，不僅剝奪人民監督權，更讓助理勞權蕩然無存，倒退回「家臣制」。

台灣基進黨主席王興煥說，該修法是貪污合法化、公款變黑箱、壓迫勞權及降低問政品質。他強調，「專款專用」是民主國家財政紀律基石，陳玉珍的提案嚴重違背此原則，讓握有權力的公職人員不受監督，這將迫使助理面臨配合違法或被解僱的困境，導致國會專業人才流失。

社會民主黨召集人徐雍則以高虹安、顏寬恒案為例，指過去已將助理費挪作洗頭、治裝等私用的案例，現在修法被質疑是為特定個案解套。他強調，立委助理費是立法院編列的預算，也是人民血汗錢，應在合理監督下使用，而非讓民代貪圖方便製造貪污破口。

新竹市議員、時代力量發言人廖子齊表示，身為民代清楚知道助理費就是該用在助理薪資上，她痛批，該提案立委臉皮厚到想將公費納為私庫，並提到新竹市議會已有議員因助理費案被判刑，修法將這些漏洞合法化是完全不能接受的，呼籲改革應走向法制化、專業化與透明化，而非拆除防線。

台灣綠黨社運部主任李春祥說，以「買醬油的錢不該買醋」為喻，批評陳玉珍的法案是將錢全放進口袋隨意花用。助理費是公帑，挪用即是侵占，修法將此除罪化會讓貪污變成常態。他也擔憂這將鼓勵民代鑽漏洞，並進一步剝削助理權益，將認真工作的助理當作「衛生紙」用完即丟，最終導致議會政治劣幣驅良幣。

公督盟執行長張宏林嚴厲譴責這是「史上最可恥」的提案，批評國民黨正在破壞台灣民主機制，他也特別指出「空白授權」的危險性，未來助理聘用無需名冊，恐造成國安破口，甚至質疑是否會被用來聘用中共人員滲透台灣；他警告國民黨28位連署委員若不撤簽，就是破壞民主與貪污的共犯，其作為甚至連共產黨都不敢如此明目張膽。

