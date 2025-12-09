藍推助理費除罪化 綠：立委1年多領約780萬

▲民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱示警，國會有113位立委，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元。（圖／民進黨團臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，引起輿論炸鍋。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（9）日示警，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元，更形同讓詐騙無罪。



陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。



草案一出，立刻引發各黨立委助理反彈，狠批是為特定人開後門，就連同黨同志也不挺，直批該版本法條「亂七八糟」，嚴格講起來是陷人於不義的版本，另一位不願具名藍委也說，要再從長計議聲音慢慢浮現，更直呼「現在提出來的版本，是難以辯護的版本」。

對於相關提案，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在立法院工作的國會助理非常了解這個修法的影響。據了解，陳玉珍是銜命提出，是由國民黨祕書長親自到黨團遊說提案，立法院原本就有編列給助理薪資費用、健檢費用、文康費用，國民黨不只助理薪資，連健檢費用跟文康費都要吃乾抹淨、統籌運用，還修法要讓助理保險、退休金由立委自理。



鍾佳濱指出，立法院113位立委編列8億多，如果修法通過每位立委每年平白增加780萬，這是一般上班族幾年收入？國民黨立委將從國庫領走4億2000萬元，國民黨立場反覆不定，發言人說會撤案、總召傅崐萁又說是為助理好，到底什麼情況？



民進黨團副幹事長范雲表示，國民黨提出的修法讓薪資提報不需要有單據，反而是公開變不公開，如果有人完全沒聘用助理，過去還有人頭問題，修法後可以直接吃掉薪水、完全不用單據。傅崐萁說修法是保障助理，根本就是意圖詐騙，還把責任推給陳玉珍，「如果不撤案，民進黨團會有更主動作法」。



民進黨團副書記長林月琴表示，陳玉珍版本把公費助理費變成立委可以運用的款項，一旦錢變成立委的，就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界可能完全看不見，且勞權倒退，幫特定人士開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。

