藍推助理費除罪化 鍾佳濱：勿為個案解套

立法委員鍾佳濱。(劉祐龍攝影)

國民黨立委陳玉珍提出將助理費「統籌運用、免檢據核銷」的修法方案，引發朝野強烈反彈。該提案被質疑形同將助理費除罪化，並可能使涉及助理費案的多名民代自動解套，包括國民黨立委顏寬恒、民進黨立委林岱樺及停職中的新竹市長高虹安。相關修法已列入本週五立院議程，政治攻防瞬間升溫。





民進黨政策會執行長吳思瑤受訪時痛批，修法內容不僅像是「為特定人士量身訂做」，更等於以政治力量介入司法偵辦，恐衝擊社會對廉政體制的信任。她表示，藍白近期爭議法案頻出，如今連助理費也企圖藉修法除罪化，社會「絕對非常在意」，呼籲國民黨三思。

民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，立院助理費屬高額公費，若依修法概念一律視為「薪資補充」，恐造成民代薪酬超出社會可接受範圍。他並嚴正呼籲國民黨，勿再以逕付二讀的方式沒收討論，更不可黑箱表決，「最忌諱的就是為個案修法」。





鍾佳濱表示，任何修法都必須完整討論、公開透明，尤其涉及公費運用，更需經過社會檢驗。他提醒，倘若倉促通過助理費除罪化，不僅破壞法治，也將重創外界對立法院的信任。