藍推助理費除罪化 黃智賢：提案支持立委「適合下地獄」

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發各界反彈。時事評論員黃智賢今（7）日批，提案、連署、支持、護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。

黃智賢以「立委成為妖魔」為題發文說，公費助理的費用一年700多萬以上，要全部匯給立委。公費助理的薪水跟加班費原本是直接匯入助理帳戶，是薪資收入。現在，貪婪無恥的立委，要退回過去黑暗的時期，把這700多萬一年的錢，變成給立委的補貼。

黃智賢認為，提案的立委，連署的立委，跟投支持通過的立委，以及假仁假義，到時候退席不投，卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。一任4年賺4000萬起跳，不擇手段的賺，將來，有便當助理願意做免費的不用給錢，有企業排隊贊助助理，企業給錢幫立委，立委努力服務企業，「爽一個」。

黃智賢提到，現在因為貪污助理費被查，被起訴，被判刑的藍綠白立委，直接可以無罪。「我是說，提這個案子的立委，就是草包，或者虛偽。為什麼不直接提，立委補貼，一年一億？反正多少錢你們都嫌不夠」。

黃智賢也說，這樣的法案可以公然提出來，前科累累的立委可以公然讚聲，部分媒體跟名嘴竟然可以噤聲，甚至護航這樣的邪惡，到底台灣社會，是有多少人形生物？

黃智賢直言，搭配立委提的，貪污5萬元以下不罰的案子，當然比加州的搶劫900美元無罪更爽，但其實也是另一種虛偽，演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆？

黃智賢強調，別忘了，還有養狗仔團的立委，提的「檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯」的案子，一個比一個離譜的法案，排隊接著上，讓台灣直接可以活成禽獸妖魔，率眾食人？「不不不，他們高居廟堂，台灣，大概跟第19層地獄，比較適配」。

