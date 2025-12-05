藍推助理費除罪！律師曝修法結果：顏寬恒立刻無罪，拿回貪污所得108萬

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍等28人提出助理費除罪化修法，引起各界質疑，修法後恐讓民代助理成為貪污溫床，更有國安破口。律師黃帝穎今（５）日指出，修法若通過將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪污不法所得108萬還給顏寬恒！社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非。他更直言，國民黨修法讓貪污就地合法，將被社會唾棄。

黃帝穎指出，國民黨立委提案助理費除罪，顏寬恒將改判無罪，還可領回108萬元貪污所得，修法讓「貪污就地合法」將被社會唾棄。他表示，陳玉珍提案修立法院組織法，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。換句話說，助理費除罪後，助理公費每月56萬元成為立委私人金庫，等於每年自肥680萬元，將立委貪污「就地合法」。

黃帝穎說明，顏寬恒是唯一助理費被貪污判刑的現任立委，顏寬恒一審及二審均被判貪污助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院，修法若通過將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪污不法所得108萬還給顏寬恒！社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非。

黃帝穎也指出，2013年立法院修會計法，為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪污案除罪，社會譁然。當年國民黨全面執政，時任總統馬英九向社會道歉，政院提起覆議讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」。「顏清標顏寬恒都貪污被修法除罪，馬英九當年道歉，等於打臉現在國民黨顛倒是非不知羞恥」。

