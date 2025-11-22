藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事

（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。

國民黨立委葉元之表示，固定副市長名額有利於細膩推動市政，不但是好事且沒有因人設事。分工愈細，愈有利於市政。蘇巧慧對地制法的看法是不懂市政業務。

立法院昨三讀修正地方制度法部分條文，刪除直轄市與縣市副首長人數的設置門檻，自民國115年1月1日起施行。台北市副市長李四川若辭職參選新北市長，台北市可無須減少一位副市長，使此次地制法修正被稱為「李四川條款」，引發藍綠對下屆新北市長選舉不同解讀。

民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮五朝建醮活動時，也被問及對地制法修法與民調動向的看法。她表示，既然法律要全國適用，就應長治久安，不應成為因人設事的工具；地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但她批評國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。

談到自身參選規劃，蘇巧慧表示，希望多走基層、傾聽地方聲音，讓更多市民認識她。她說，首長候選人必須拿出成績，外界民調現階段僅供參考，競爭者尚未確定。她將持續和青年合作，組成創意、有行動力的團隊，以國會問政成果爭取市民認同。基層的溫度與民意是她努力的方向，她會一步一步耕耘，讓選民看到更具效率的新北市長候選人。

國民黨立法委員葉元之接受中央社記者電訪表示，市政繁雜且各有分工，副市長依據各自專業，肩負督導與推動社會、教育、工務、城鄉等各局處業務，這些與人口增長無必然關係；固定副市長名額有利於細膩推動市政，不但是好事且沒有因人設事。他認為，分工愈細，愈有利於市政。

國民黨新北市長侯友宜今天在參加國際志工日活動時接受聯訪表示，立法院通過修法後，各界多有不同聯想，但對他而言，最重要的是未來新北市長候選人能否深入基層、理解市政需求並落實建設。

針對外界關注台北市副市長李四川是否代表國民黨角逐新北市長，侯友宜強調市民更重視的是務實施政，「當然，我一定支持國民黨所提名的候選人」。（編輯：林恕暉）1141122