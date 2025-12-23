藍推憲法判決可交公投複決？黃國昌：賴清德有大絕招「不公布」

民眾黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）。 圖：周煊惠 / 攝

針對憲法法庭19日判決「憲訴法」違憲，國民黨立法院黨團擬推公投法修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，總統賴清德有個大絕招「不公布」，大家都忘了嗎？只要賴清德認為這法律明顯違憲，就吩咐行政院長卓榮泰不要副署，賴清德不公布，立法院做再多事全都白忙。

民眾黨團上午召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌、黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

黃國昌會後接受媒體聯訪，對於國民黨團推動「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，他指出，這還要進一步討論，但老實講，此時討論這些事都充滿了感傷，為什麼？立法院委員會討論、院會討論，公聽會、黨團協商，最後三讀通過，賴清德有個大絕招，不公布就好，大家都忘了嗎？

黃國昌批，賴清德甚至不需那5位綠色司法獨夫出手，賴清德自己看一看，這法律明顯違憲，就吩咐卓榮泰不要副署、他不公布，立法院做再多事全白忙。

黃國昌直言，台灣現在就是這個狀態，可能有很多人還沒意識到，台灣現在的憲政危機有多嚴重，為什麼要大聲疾呼？等到人民有感覺的時候，一切就都來不及了。

