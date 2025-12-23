藍推憲法判決可公投複決 律師轟：把「大法官裁判」當公投項目 傅崐萁鬧國際笑話

黃帝穎指出，世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，傅崐萁要修法公投憲法法庭判決，簡直是國際笑話。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 藍白立委聯手三讀通過修正《憲法訴訟法》部分條文，憲法法庭19日判決《憲法訴訟法》修法違憲失效，國民黨團總召傅崐萁表示，賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，就讓人民來做公決，將推動修正《公民投票法》，主張未來憲法法庭判決可交由公民投票進行複決。對此，律師黃帝穎今（23）日痛批，簡直是國際笑話。

針對國民黨團推動「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決，黃帝穎說明，比較歐美等民主國家的公投制度，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，因為各國及我國憲法的規定，大法官憲法判決是憲法的最高詮釋，民意代表若要變動憲法規範，能做的是推動修憲或制憲，而不是拿憲法判決公投。

他直言，就算藍白過半硬通過傅崐萁的荒謬修法，將憲法裁判修入公投法，害台灣在民主世界再次丟臉，但憲法規定，憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心，立法若修法侵犯司法核心，當然是違憲無效。

黃帝穎痛批，傅崐萁鬧國際笑話，這種自絕民主世界的害台公投修法，只有三大犯罪前科的傅崐萁才想得到，再次害台灣在世界民主國家前丟臉。

