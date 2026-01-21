藍推憲法判決可公投 前大法官、學者齊批違憲

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會。(記者塗建榮攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立法院黨團不滿憲法法庭做出的死刑釋憲案及憲訴法判決，上月提出公投法修正草案並逕付二讀，將憲法法庭判決納為公投項目。學者張嘉尹今在立院表示，相關修法既逾越了憲法許可的公民複決及立法權的界限，毫無疑義屬於違憲的立法；前大法官黃虹霞也說，立法院不可以因為不喜歡某個判決，就透過立法授權人民將其複決無效，若讓她再做一次判決，她會宣告違憲。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會，邀請東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、退休大法官黃虹霞、民間司法改革基金會政策部主任呂政諺出席與會。

國民黨團提案案由表示，若人民對憲法法庭所為之裁判意旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般之複決憲法法庭裁判之權利，即得由人民依法發動公投複決，以檢驗憲法裁判是否符合民主原則及國民主權原則，避免憲法法庭成為失控之憲政怪獸。草案將「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」納入可為公投的類型。

藍推公投法修法 學者：毫無疑義屬於違憲立法

張嘉尹表示，根據憲法第136條，創制複決權的行使條件與方式必須「以法律定之」，這代表人民行使的公投權雖是神聖的參政權，但仍必須在憲政架構下運作，不可以無限上綱。除了重大政策公投外，創制複決在本質上屬於有限度的立法權，不僅受「公投法」限制，更不可牴觸憲法與權力分立原則。

對於國民黨團提出的公投法修法，他認為，允許公民連署提案就憲法法庭的判決進行公民複決，由於侵奪作為司法權一環之憲法法庭的權限，牴觸憲法權力分立原則，既逾越了憲法所許可的公民複決的界限，以此牴觸權力分立原則的規定作為立法的內容，也逾越了立法權的界限，毫無疑義屬於違憲的立法。

前大法官：憲法法庭裁判本質上不是公投標的

黃虹霞表示，憲法法庭之裁判效力並非由個別大法官決定，這深植於憲法第78條、79條及173條的制度設計中。她引述民國73年、解嚴前即作成的釋字第185號解釋，強調這項法律共識跨越黨派與時代，當時大法官解釋有「拘束全國各機關及人民的效力」。

黃虹霞說，所謂「拘束全國各機關」包含立法院，而「拘束人民」則意味著，即便人民擁有神聖的參政權，也必須在法治架構下行使，不能自外於憲法判決的約束。她嚴正表示：「立法院不可以因為不喜歡某個判決，就透過立法授權人民將其複決無效」，雖然她已不是大法官，若讓她再做判決必然宣告違憲。

她強調，憲法法庭裁判在本質上就不是公投標的，也不屬於公投法應適用的範圍。她呼籲，各界應遵守憲法法庭判決，希望司法堅守崗位，在國家法治狀況凌亂的時代，應該堅守中流砥柱的地位，冷靜且堅定地守住憲法與人民，「憲法到底怎麼說，應該還是由憲法法庭說了算。任何機關都不應、也不可以試圖宣告憲法裁判無效。」

