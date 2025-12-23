藍推憲法法庭裁判也可公投 不排出九合一大選推出

23日立法院程序委員會，國民黨團書記長羅智強上台發言。（陳薏云攝）

反制憲法法庭及綠營公投，國民黨立法院黨團出招，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。23日於程序委員會成功排入26日院會。倘國民黨團加速，以逕付二讀方式讓法案並以最快速度三讀通過，在野黨團接著在立院提案公投案要求憲法法庭裁判公民複決，將可趕上明年1128公投綁大選。國民黨團書記長羅智強表示，立法院本來就有提案公投的權利，任何公投的可能性，都不排除，也可能搭配九合一大選推出相關公投。

國民黨團推動「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，提案內容指出，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

該提案說明指出，113年憲判8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；114年憲判1號，「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

該提案也說，司法院憲法法庭大法官屬間接民主產生，若人民對憲法法庭裁判旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般的複決憲法法庭裁判權利，也就是人民可以依法發動公投複決，避免憲法法庭成為失控的憲政怪獸。

2025年3月17日，國民黨推動「反對廢除死刑」公投案，並以逕付二讀方式處理。民眾黨團則於4月18日推動「在經安全評估後重啟核三」公投，也以逕付二讀方式處理。兩案皆在一個月冷凍期，且經立法院長韓國瑜協商後，於5月立院表決三讀。

但當時中選會認定「反廢死公投」非屬《公民投票法》第2條第2項第3款所指的重大政策之創制或複決，並不符合《公民投票法》第15條第2項的規定，因此礙難辦理，最終僅重啟核三公投於8月23日投票。

不過立法院於11月21日通過公投法部分條文修正，再次恢復公投綁大選，總統也已公告實施。因此若國民黨團所提之憲法法庭裁判可交公民複決的修正案三讀，國民黨將可如法炮製，透過立院提案，將近期憲法法庭爭議裁判訴諸公投，並於明年九合一大選時一併投票。

羅智強指出，立法院本來就有提出公投的權利，只是今年「反廢死公投」被前中選會主委李進勇「拒不執行」，讓中選會變立法院太上皇。所有公投可能性都不排除，也可能搭配2026地方大選推出相關公投。

至於綠營質疑，法律位階不該高於憲法位階，羅智強表示，大法官相關決定屬於重大政策，而重大政策就在公投事項內，此次修法就是他法律更明文化。

