藍推改國籍法！「中配當公職不需放棄國籍」 綠：傅崐萁公開承認親中

國民黨立院黨團提案修改國籍法，讓中配當選公職後不需放棄中華人民共和國國籍，引起批評。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（25）日痛批，一味符合中國的要求立法，我國法律和人民不容許也不接受，他更指出，藍營修法是讓中配不用放棄原國籍，但台灣人當選後如有外國籍仍須放棄「我們可以容許這樣的雙標？」黨團書記長陳培瑜更直言，不需指控傅崐萁親中，「你就公開承認吧！」

鍾佳濱直言，當藍白成為多數，倒行逆施、胡作非為時，就是公投發揮力量之時。公投在台灣有創制、複決功能，國會怠惰時國民可以公投要求立院制定相關法律案；國會通過國民不要的法律案，國民也可透過公投推翻。包括國民黨通過公投綁大選，早在2021年被民意否決，藍白卻以立法通過，難不成是逼著全體國人用公投推翻公投綁大選？「如果繼續為被民意，最後還是會遭到民意透過公投反撲」。他強調，不管是國籍法、中配六改四，一味符合中國的要求制定法律，中華民國法律不容許、台灣人民也不會接受。

黨團書記長陳培瑜表示，國民黨不斷推出親中法案，今天在程序委員會所提的國籍法修法更為荒謬。她指出，不僅不敢用黨團而是傅崐萁與其他藍委的名義連署修法，連署的區域立委要如何跟選民交代？而修法讓中國人在台灣參政，可以用雙重國籍，但台灣人參政卻不能有雙重國籍。她抨擊，傅崐萁保障中配參政權卻排擠台灣人的參政權，這是幫中國引進「參政大軍」的修法？「不用指控親中，你（傅崐萁）就公開承認吧！」

鍾佳濱說明，不少國人可能有雙重國籍，試想中配有中國國籍，若曾經出國，身上也會有中華民國護照，但當中配來台灣定居、取得戶籍十年以上後，根據兩岸條例便可登記為公職參選人。而台灣人當選公職後被查出有他國國籍與護照，公職身份就要被註銷，國民黨修法僅改變中配適用與否的規定，若有中國護照的中配選上公職可以不用放棄中國國籍，天底下有這樣的事？「我們自己的人當選公職要放棄他國國籍，按照國民黨修法草案居然可以不要求中配丟掉中國護照、註銷中國國籍，這像話嗎？我們可以容許這樣的雙標？」

另對於王義川自稱「台灣國立委」，更反嗆國民黨敢不敢去中國自稱「中華民國立委」，鍾佳濱表示，可以照王義川的提議，請王鴻薇去北京天安門說「我是中華民國立法委員王鴻薇」，他很贊成；他也表示，王鴻薇可提案希望王義川在哪裡喊自己是「台灣國立法委員」，用日文或英文喊都可以。「其實我們跟其他國家的國會議員交流，多半都是說『我是來自台灣的國會議員』」

