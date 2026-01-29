藍推救國團排除附隨組織！鍾佳濱怒嗆游顥 協商破局最快明天三讀

立法院長韓國瑜召集協商，討論《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案。翻攝國會頻道。



國民黨立委游顥提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，被綠營、黨產會視為要將救國團排除適用《不當黨產條例》。此案今（1/29）天由立法院長韓國瑜召集協商，不過氣氛火爆，游顥先點名民進黨團幹事長鍾佳濱曾擔任救國團屏東副主委，讓鍾相當不滿，反擊「不要糟蹋曾經或現在加入救國團、從事公益的人」，最終朝野無法達成共識，由於已超過一個月協商期，預計最快明天三讀。

2016年立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並凍結其資產新台幣56.1億元，雖然救國團不服興訟，但台北高等行政法院在去年8月判救國團敗訴。

國民黨立委游顥在去年6月提出修正草案，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，被綠營、黨產會視為要將救國團排除在《不當黨產條例》的適用範圍，黨產會認為，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，但北高行的判決就清楚認定救國團曾經是國民黨的附隨組織。

此案在去年交付委員會，但被擱置一年，國民黨團今年12月2日院會上提案，將草案從委員會抽出並提議逕付二讀，獲民眾黨團支持通過。

韓國瑜今天召集協商，游顥強調救國團從事公益，並點名鍾佳濱曾經擔任救國團屏東副主委，應該一起支持修法，讓鍾相當不滿，反擊表示從事公益的是裡面的人，而不是組織，這些人奉獻青春做公益，都是為了崇高理想，並不是為國民黨。

最後，由於朝野無法達成共識，韓國瑜宣布此案交付院會處理，而此案已超過一個月協商期，預計最快明天三讀。

另一方面，《住宅法》、《立法院組織法》等修正草案，朝野一樣無法達成共識，兩案同樣超過一個月協商期，預計最快明天三讀。

