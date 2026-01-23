藍推新興計畫先行動支 籲綠勿堅持1個月冷凍期

立法院至今尚未排審今年度中央政府總預算案，藍、白黨團提案先放行新台幣718億元的新興資本支出及新增計畫預算，該案日前遭逕付二讀，並列入今天(23日)院會議程。國民黨團呼籲民進黨團妥協，不再堅持1個月冷凍期後才處理；民進黨團則表示，前提是今年度總預算案全案付委，才能自總預算案中抽出部分預算優先通過，呼籲藍、白黨團儘速把總預算案全案付委審查。

今年度中央政府總預算案至今尚未在立法院排審，藍、白黨團日前提案，要自今年度總預算中抽出具急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，包括TPASS通勤月票、公保與勞保生育津貼差額補助等38項，金額共新台幣718億元，建議先行動支，該案遭逕付二讀。朝野黨團22日協商破局。

廣告 廣告

立法院會23日開會，國民黨團再度把「今年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」列入討論事項議程。國民黨團書記長羅智強於黨團大會後受訪表示，是民進黨團日前不斷呼籲TPASS、生育津貼等預算不能斷炊，他希望民進黨團通過718億元先行動支案，不要再堅持1個月冷凍期。羅智強：『(原音)當然按照這個立法院的議事規則，要有1個月的冷凍期，但是我們還是誠懇的呼籲民進黨能夠不要堅持這1個月的冷凍期。所以今天我們也依然有提案，那待會協商的時候我也會正式跟民進黨來提出這樣的一個呼籲。那請他們不要再堅持這1個月冷凍期。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則在議場前受訪說，藍、白提案針對新興資本支出及新增計畫先行動支案是「院會公決案」，這屬於「一般提案」而不是「預算案」。他並指出，前提是今年度總預算案必須全案付委，才有可能抽出部分預算案先行動支，另依據立法院職權行使法規定，若朝野協商未果，必須在1個月冷凍期後才能處理。

鍾佳濱表示，TPASS通勤月票經費預計在2月底斷炊，目前由地方政府先行支應，他呼籲藍、白黨團儘速把今年度總預算案全案付委審查。鍾佳濱：『(原音)行政院希望在2月底、3月的時候能夠將總預算全案交付審查之後，到時候可以用抽出逕付二讀的方式，也可以由行政院依預算法第54條來提請立法院同意先行動支。』

此外，針對行政院長卓榮泰要求與立法院辯論總預算案，國民黨團也在院會正式提案，建請院會決議，針對「今年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」由國民黨團三長與行政院三長進行電視辯論。藍、白也再度挾人數優勢將此案逕付二讀，交黨團協商。