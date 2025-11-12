藍推設立院兩岸對策小組 綠有異見

針對中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，國民黨立委林沛祥（左）、牛煦庭（右）12日呼籲賴清德總統，別再把大陸視為境外敵對勢力。（姚志平攝）

大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日端出3個解方，其中，包括成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；但綠委陳培瑜強調，該小組只是院內協調平台，不是繞過國安體系的兩岸談判捷徑。

賴清德總統前天呼籲韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，率領跨黨派立委聲援沈伯洋，遭質疑推諉卸責。

國民黨團昨強調「解鈴還需繫鈴人」，首席副書記長林沛祥提出3個解方。首先，建請賴清德撤回「中國大陸列為境外敵對勢力」說法，因為這句話讓兩岸陷入赤裸裸的敵意；其次，賴透過美日跟大陸交涉，「執政黨一直說現在台美、台日關係史上最好，所以主掌國防外交的首長、民進黨主席，可以去跟美國來談如何保護國會議員」。

至於第3個方法，林沛祥說，現在兩岸沒有互信基礎，立法院可以擔起這個責任，立院民國89年曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，由正副院長擔任正副召集人，政黨依比例推派代表，負責監督、協助與陸方交涉的機關。

藍委牛煦庭則表示，執政黨永遠只流於立場表述，無法解決問題，國民黨團提出的解方，才能真正保護沈伯洋人身安全。

民眾黨立委林國成指出，立院過去曾成立兩岸事務小組，時任總統陳水扁對大陸態度也有敵意，但不像現在賴總統直接將大陸定義為「境外敵對勢力」，他不反對設置該小組，但直言賴政府如此敵視之下，不曉得能發揮多大效果。

民進黨團書記長陳培瑜強調，該小組是院內協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑，若真要解決問題，就請國民黨支持強化與美日盟友的協作、提高赴陸港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向。

對此，立法院副院長江啟臣表示，只要有黨團來函，韓國瑜就會召集黨團協商，還是需要跨黨派共同討論後續如何運作。