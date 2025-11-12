藍推設立院兩岸對策小組 綠有異見
大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日端出3個解方，其中，包括成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；但綠委陳培瑜強調，該小組只是院內協調平台，不是繞過國安體系的兩岸談判捷徑。
賴清德總統前天呼籲韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，率領跨黨派立委聲援沈伯洋，遭質疑推諉卸責。
國民黨團昨強調「解鈴還需繫鈴人」，首席副書記長林沛祥提出3個解方。首先，建請賴清德撤回「中國大陸列為境外敵對勢力」說法，因為這句話讓兩岸陷入赤裸裸的敵意；其次，賴透過美日跟大陸交涉，「執政黨一直說現在台美、台日關係史上最好，所以主掌國防外交的首長、民進黨主席，可以去跟美國來談如何保護國會議員」。
至於第3個方法，林沛祥說，現在兩岸沒有互信基礎，立法院可以擔起這個責任，立院民國89年曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，由正副院長擔任正副召集人，政黨依比例推派代表，負責監督、協助與陸方交涉的機關。
藍委牛煦庭則表示，執政黨永遠只流於立場表述，無法解決問題，國民黨團提出的解方，才能真正保護沈伯洋人身安全。
民眾黨立委林國成指出，立院過去曾成立兩岸事務小組，時任總統陳水扁對大陸態度也有敵意，但不像現在賴總統直接將大陸定義為「境外敵對勢力」，他不反對設置該小組，但直言賴政府如此敵視之下，不曉得能發揮多大效果。
民進黨團書記長陳培瑜強調，該小組是院內協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑，若真要解決問題，就請國民黨支持強化與美日盟友的協作、提高赴陸港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向。
對此，立法院副院長江啟臣表示，只要有黨團來函，韓國瑜就會召集黨團協商，還是需要跨黨派共同討論後續如何運作。
其他人也在看
備註行政院發 民進黨割稻尾
普發現金12日起陸續入帳，但匯款備註欄特別寫「行政院發」、「全民+1政府相挺」，引發網友質疑。國民黨前發言人鄧凱勛批評，行政院及民進黨公職們匆忙收割，臉皮厚到不可思議。民眾黨立院黨團也回顧過去閣揆卓榮泰、綠委們反對普發現金言論，酸民進黨割稻尾搶第一。中時新聞網 ・ 2 小時前
SONY 相機出 BUG，充滿電仍「電量耗盡」
文章來源：Qooah.com 近期，很多的 Sony 相機用戶表示相機的電量顯示出現了 BUG，即使用戶明確相機已經充滿了電，但相機開機後還是會提示「低電量」或「電量耗盡」的相關字樣。 Sony 公司收到了大量的用戶反饋後，積極地響應並修復了該 BUG，Sony 推出了 ZV-E10M2（Ver.1.02）、A7CM2（Ver.2.01）、A7CR（Ver.2.01）、ZV-E1（Ver.2.02）韌體版本更新。 韌體版本更新的內容如下： 1、對於充滿電後依然會顯示「低電量」或「電量耗盡」相關字樣的情況進行了修復。 2、對於相機在 USB 流式傳輸連接的場景下關機，後續可能會出現的開機失敗的情況進行修復。 3、相機操控的穩定性有一定提升。 Nothing Ear (3) 開箱評測：音質與實用性兼備Qooah ・ 4 小時前
韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 2 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（中央社赫爾辛基12日綜合外電報導）芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。中央社 ・ 3 小時前
反對加勒比海致命緝毒行動 CNN：英國停止與美國分享情報
知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，英國已停止向美國分享有關加勒比海疑似毒品走私船隻的情報，原因是英方不願成為美方軍事打擊行動的共犯，並認為這些攻擊違反國際法。報導指出，英國此舉顯示，倫敦與其最親密盟友及情報共享夥伴之間出現重大分歧，也凸顯外界對美國在拉丁美洲地區軍事行動合法性的日益懷疑。自由時報 ・ 53 分鐘前
鄭麗文兼任國民黨革實院長 蔣中正後第一人
國民黨主席鄭麗文昨在任內首場中常會宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來會親自授課，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重...聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
台東六星級公廁疑故障 縣府稱因供水不穩停用
台東縣府斥資1500萬元新建舊站特區公廁，今年7月啟用，近日遭質疑「全數故障」，引發網路熱議。對此，縣府澄清，並非設備損壞，是因自來水接管工程延宕，臨時用水水壓不穩才短暫停用。不過，縣議員黃治維質疑理由牽強，且「智慧化」名不副實。中時新聞網 ・ 2 小時前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 8 小時前
新聞透視》選前政治試煉場 藍綠勘災動起來
宜蘭縣溪南區是民進黨票倉，綠營唯二執政的冬山鄉、蘇澳鎮都在溪南區，也在颱風中受重創，民進黨提名參選宜蘭縣長的律師林國漳以「行政院政務顧問」身分勘災，還貼緊C位陪同行政院長卓榮泰視察，藍營可能參選的議長張勝德、不分區立委吳宗憲也不落人後，各方人馬深入災區，既是實地關懷與了解民意，也是選戰布局。中時新聞網 ・ 2 小時前
沈伯洋裡外不是人
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統則喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。韓在第一時間並未回應，隔天才罕見地舉行記者會公開回應，而大家都很想知道一向迭有金句的韓院長，究竟會如何回應賴總統的挑戰？中時新聞網 ・ 2 小時前
棒球》WBSC最新世界排名公布！ 日本第一、台灣維持第二
WBSC世界棒壘球總會今天公布排名，台灣在世界排名第二，維持不動，日本則是世界第一，美國則排第三。今年中華隊在排名積分累積946分，總分為5112，日本則是1071分，總分為6676。TSNA ・ 7 小時前
何志勇表態參選 藍白合添變數
國民黨前發言人何志勇近日在交通部前部長葉匡時勸進下，宣布參選新竹市長，為明年新竹市長選情帶來變數。停職中的市長高虹安頻跑地方活動，並以極高票數挺過大罷免，爭取連任企圖明顯，藍、綠現階段態勢不明。地方普遍認為，市長寶座鹿死誰手，高虹安是否宣布參選連任仍是能否藍白合最大關鍵。中時新聞網 ・ 2 小時前
北市性別友善廁所 標章認證上路
為推廣友善環境，台北市社會局12日宣布「性別友善廁所標章認證制度」上路，副市長林奕華指出，期待透過明確的評核機制，讓公共空間安全、隱私有一致標準，也更具包容性，若是長輩在外上廁所需兒女協助，一樣可以使用性別友善廁所。身兼性別平等辦公室執行長的社會局長姚淑文表示，標章傳達包容與關懷，也代表城市對多元族群的尊重接納，預計最快明年1月有2處公營場館可獲認證。中時新聞網 ・ 2 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 15 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前