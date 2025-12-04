藍推貪污除罪化法案 網怒轟：貪污比國防重

民眾於立法院外抗議國民黨與民眾黨聯手修惡法案。(劉祐龍攝影)

國民黨立委近期針對公務員責任與《貪污治罪條例》提出多項修法，引發社會高度關注。立委陳玉珍提案修改《立法院組織法》，主張將助理費改為「實質補貼」且免檢據核銷，被外界質疑是為涉詐領助理費的民代量身打造「除罪條款」。





與此同時，立委翁曉玲也提案修正《貪污治罪條例》，主張公務員若貪污或圖利金額在新台幣5萬元以下，應減輕或免除其刑，甚至若無個人獲利則「不罰」，遭法界與輿論批評此舉恐變相鼓勵「小額貪污」，嚴重衝擊廉能政治底線。

然而，相對於對貪污修法的「寬容」，國民黨對國家安全預算卻採取截然不同的強硬態度。行政院日前提出總額1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，旨在建構台灣的飛彈防禦網與無人機戰力。





該案卻在立法院程序委員會遭藍白陣營聯手封殺，身為召委的翁曉玲更投下關鍵一票，以「暫緩列案」為由，硬生生將攸關國防安全的重大預算擋在門外，使其無法進入委員會進行實質審查。





兩相對照之下，國民黨的政治議程順序令人咋舌。涉及放寬貪污認定、被輿論抨擊為「自肥」的法案，能夠順利排入議程並付委討論；反觀迫切需要的國防特別預算，卻遭到惡意杯葛與阻擋。





這種「急著幫貪污開後門，卻對國家安全關大門」的雙重標準，不僅讓立法院的議事運作淪為政治籌碼，更讓外界質疑國民黨居心叵測，似乎認為替涉貪者解套，遠比提升國家防衛能力來得重要。





此舉隨即在網路上引爆輿論怒火，大批網友痛批國民黨本末倒置，紛紛留言諷刺：「原來在國民黨眼中，貪污除罪比國家安全重要」、「整天想著怎麼貪污自肥，國家安全算什麼？」、「以後公務員收賄49,999元沒事，但台灣買無人機保衛國家卻不行？」





不少網友感嘆，若連國防預算都能因政治鬥爭被犧牲，而貪污修法卻能大行其道，台灣的民主法治與國家安全恐將面臨嚴峻考驗。