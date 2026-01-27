藍推黨產條例修法 婦聯會駁不實指控：從未受國民黨支配

國民黨團推動《不當黨產條例》修法，盼為救國團、婦聯會解套，擬在本周闖關三讀，今有民團上街抗議，要求退回法案，引發關注。對此，婦聯會表示，婦聯會自始即非由國民黨捐贈或出資成立，亦未曾受其支配或控制，並嚴正譴責特定政黨及團體提出的不實指控。

婦聯會。（報系資料照）

對於近日特定政黨及政治團體，反覆以錯誤數據提出不實指控，並透過媒體操作與群眾動員加以擴散，意圖於立法院推動《黨產條例》部分修法之時點製造政治攻防素材，婦聯會對此深表遺憾，並予以嚴正譴責。

婦聯會表示，《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》於 2016 年特定政治情勢下制定，其制度設計賦予行政機關高度概括之認定權限，致使部分重大財產議題長期游移於行政認定與司法審查之間，並引發比例原則、法律明確性與程序正義等持續爭議。立法院就該條例進行檢討與修正，屬其立法權限內之正當運作。

婦聯會指出，該條例授權成立之黨產處理機構，在實務運作上持續擴張權限，將原本明顯不屬於條例規範範圍之民間組織與公益團體，逕自認定為所謂「附隨組織」，並據此處理其財產。此類作法，已背離當初所稱「建立政黨公平競爭環境」之立法名義，實質上淪為特定政治敘事與行政擴權相互支撐的工具，對人民財產權與結社自由造成嚴重影響。

婦聯會強調，自始即非由中國國民黨捐贈或出資成立，亦未曾受其支配或控制。相關經費來源、資金用途及實際使用情形，均已於司法程序中提出具體資料與證據，並在臺北高等行政法院歷經八年 25 次開庭審理，反覆接受法院就事實與證據所為之檢視與調查。凡屬法治國家，相關爭議即應回歸法院，由證據與正當法律程序加以判斷，而不應以行政認定或政治動員取代。

立法院1月30日（週五）將針對重量級法案進行清倉，其中包括《不當黨產條例》修法。（資料照／中天新聞）

婦聯會表示，尊重司法，並堅持於法院提出具體書面證據接受檢驗。特定政治力量仍於修法討論之關鍵時點，引用錯誤資訊並以簡化敘事方式對婦聯會作出不實指控，可能對民意造成混淆，甚至干擾立法實務。此等作為，實不足取，亦應予以譴責。

