藍推「中天條款」逕付二讀？黃國昌：換照機制需透明、勿黑箱

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對國民黨立法院黨團5日將被外界視為攸關「中天條款」的《衛星廣播電視法》修正案逕付二讀，民進黨團幹事長鍾佳濱砲轟，國民黨團修法粗暴，且用逕付二讀方式跳過委員審查，現在已要起算冷凍期1個月，顯然想在休會前將其三讀通過。民眾黨團總召黃國昌今（8日）被問及看法，他說，行政處分若被法院認定違法，本應回復權益，重要的是別讓換照與否的評鑑機制像過去一樣黑箱進行。

民眾黨團上午召開「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠、成功大學法律學系教授許忠信及黨團主任陳智菡等人出席。

廣告 廣告

會後接受媒體聯訪時，針對媒體提問，怎麼看國民黨將衛廣法修正草案逕付二讀，外界關注俗稱的「中天條款」，民眾黨團態度為何？黃國昌表示，這問題比較簡單，還是要回到行政法裡的一般原理原則，一個行政處分如果事後被行政法院被認定是違法、撤銷的話，該行政處分撤銷時，因該違法行政處分，而權益受損的不管是人民還是法人，他們權益本來就應該回覆，修不修廣電法，原則都是如此。

黃國昌指出，第二個，在違法的行政處分，前提是必須要是違法的行政處分，遭行政法院撤銷確定以後，因此受損的人民或法人，權益本來就應該要受到回復，這回復到底是回復原狀還是損害賠償？要看回復原狀在客觀上有無可能，因為有時會因時間經過、客觀情勢變遷，使得回復原狀如果不可能，這時在損害賠償法制理，就會例外地用金錢賠償，來填補沒辦法回復原狀所造成的損失。

黃國昌說，第三個，這次修法其實包括的內涵還滿多，包括在整個評鑑過程中的透明化，不要讓對於換照與否非常重要的評鑑機制，像過去一樣在黑箱程序當中進行，包括這次由民眾黨所提出希望股權公開透明、財務公開透明、接受政府補助公開透明，這些修法其實都朝向著公開透明的方向，希望能強化公眾對於掌握新聞媒體頻道，擁有這麼大資源的衛星廣播業者，能夠有更強的公眾監督，這都是這次修法當中非常重要的特色。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

詐騙猖狂沒在怕 藍委曝：判決書如完美「詐欺犯教戰手冊」

新版財劃法覆議失敗「府院不採不公布不副署方式」行政院將不執行