藍推「中配參政免放棄國籍」 吳思瑤稱絕對反制：另尋歸宿必先離婚

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，該法案今天交付內政委員會審查。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，民進黨團絕對會強力反制這個修法，喊話在野黨應當三思而後行；她也說，如同「重婚罪」，如果要再有新的歸宿，必須放棄原來的婚姻，這是平等性原則。

傅崐萁提案指出，增訂本法對大陸地區人民的適用，依「憲法」增修條文第11條及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條的放棄外國國籍規定。

吳思瑤表示，國民黨快馬加鞭排案，想為中國籍人士獲得特權，民進黨團絕對會強力反制這個修法，社會上反彈的聲量，認為這涉及違反單一忠誠的義務，更違反了平等性原則；她也喊話，請在野黨對於這種高度爭議的議案，應當三思而後行。

吳思瑤說，這個會期之初，在野黨口口聲聲說「民生第一、民生優先」，但他們連番推動的爭議性法案，「請問民生優先現在到哪裡去了？那國籍法絕對是爭議中的爭議。」

吳思瑤指出，國民黨立委陳玉珍提到民進黨立委也曾在立法院提案，呼籲國民黨人不要一再的去脈絡化，也不要一再的把時空背景大不相同的狀況，並以此合理化國民黨急修「國籍法」的不合理之處。

吳思瑤強調，中配參政權，比照台灣所有的國人，只要有雙重國籍，都需放棄；比照所有在台的外國人士，只要參選，就只能夠效忠中華民國的憲法，這是最基本的ABC。

她舉例，就像結婚一樣，不能說這是個人的婚姻自由，侵犯國家法律的規範。就像「重婚罪」一樣，一個人就只能結一次婚，如果要再行有新的歸宿，必須放棄原來的婚姻，法律上規定的清清楚楚，這是平等性的原則，這是憲法單一忠誠的義務，國籍法真的不要再次來引爆國人的怒火。

