藍推「中配當選免放棄國籍」！吳思瑤揭中國介選組合拳：國籍法是大魔王

國民黨立院黨團總召提出修改國籍法，讓當選公職人員的中國人不用放棄中國國籍，引發反彈。民進黨立委吳思瑤今（26）日指出，公投綁大選、不在籍投票、國籍法、中配六改四是一套可以幫助中國干預選舉的組合拳，而國籍法更是「大魔王中的大魔王」。而作家謝知橋所言「習近平娶鄭麗文可以選總統」，吳思瑤也直言「非常正確」，修國籍法後患無窮，務必三思。

吳思瑤表示，修國籍法當然會造成中國更便利的「用民主破壞民主」，她指出，有四部法律是一套組合拳，可以有效幫助中國干預台灣選舉：公投綁大選、不在籍投票目的是混亂台灣的選務作業；國籍法跟中配六改四更是「惡魔中的惡魔」，都是擴大中國人在台灣的參政權，讓中國人取得參政、參選的權利。

吳思瑤指出，外國人參選要放棄原始國籍，為什麼中國人要例外？每一個台灣人要參選公職也必須放棄外國籍，副總統蕭美琴就是在當選立委時，快速、依法放棄美國籍。她批評，傅崐萁的版本僭越憲法平等原則、逾越忠誠義務，絕對是大魔王中的大魔王，是為中國便利干預選舉大開後門的惡法。

吳思瑤也指出，國籍法昨天在程序委員會列案，後續是否如法炮製以直接表決、逕付二讀、協商過水、強行碾壓？值得國人一起反制與關切。她強調，選舉不容任何人破壞，更何況是身為敵國的中國，作家說得非常正確，中國人都來選立委了，未來中國人更有可能參選台灣的總統，後患無窮，務必三思而後行。

