藍推「助理費免核銷」！審計長喊修法要慎重：希望處理事情能夠雙贏

國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」引起反彈，當中「補助費免檢具核銷」更引發質疑。民進黨立委鍾佳濱今（10）日質詢質問此舉是否合規？審計長陳瑞敏表示，雖免核銷也會注意錢到哪裡去，他也會尊重立法，但補助費改為免具核銷仍要慎重。鍾佳濱也要求審計部應趕快因應，陳瑞敏則表示「我希望處理事情能夠雙贏」、「能夠幫助助理給他安心、放心」。

鍾佳濱表示，有立委說「立法院組織法給他8到14個助理，每個月花掉五十萬，不用給這麼多，五十萬給我就把事情搞定」。陳瑞敏回應，助理在立法院已經形成重要一環，和立法院息息相關，幫助國家處理許多事情，還是要善待助理。鍾佳濱問，所以應維持8到14個助理的編制，而非把助理費交給立委，就可以達到同樣的效能？陳瑞敏說，做這事情要深思熟慮，不能造成另外的問題。

鍾佳濱說，又有立委修法要改成「補助」，補助要不要核銷？陳瑞敏表示，任何國家的資源都需要審計。鍾佳濱隨即問，目前修法指出，助理費給立委統籌運用，免檢具核銷，是否符合規定？陳瑞敏回答，雖免核銷，但仍會注意錢到哪裡去。鍾佳濱反批，如果這麼厲害，所有費用通通免核銷，用心電感應就知道錢花到哪去？陳瑞敏旋即表示，會尊重立法，他會用數位審計。鍾佳濱表示，所以應該告訴陳玉珍，如果要自肥就算免檢具核銷，還是可以透過數位追查看錢到哪裡去。陳瑞敏則說，修改為免檢具核銷要慎重。

鍾佳濱要求，審計部三個月內要提出報告，而立法院有可能立法補助費免檢具核銷，審計部應趕快因應，陳瑞敏則表示「我希望處理事情能夠雙贏」、「能夠幫助助理給他安心、放心」。

