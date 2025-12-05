藍推「助理費除罪」順利付委審查 傅崐萁：保護助理得到最大保障

針對「助理廢除罪」引發外界質疑，國民黨立院黨團傅崐萁今天（5日）強調，助理費修正案是進步的法案，要保護助理得到應有報酬，無需成為民意代表的共犯。（圖／陳凱貞攝）

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，為民代助理費案除罪化，2項法案在今天（5日）上午的立法院會中無異議付委審查。針對外界質疑這次修法是「自肥條款」，國民黨立院黨團傅崐萁受訪時強調，助理費修正案是進步的法案，要保護助理得到應有報酬，無需成為民意代表的共犯。

近年許多民代因涉貪助理費遭起訴，陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》。其中將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，並刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢據核銷」。

廣告 廣告

相關提案遭外界質疑，若修法通過，助理費未來可能就會直接落入立委私囊，助理更可能被以各種理由剝削福利，引發國會助理們炸鍋。而立法院會今天上午處理報告事項時，現場立委無人表達異議，2項草案順利付委審查。

面對外界質疑，傅崐萁表示，助理費修正案是個進步的法案，這次不只是要迎頭趕上所有先進國家，對國會議員實質的補貼，也能讓助理能真正紮實的，報多少薪資就是領到多少錢，無需成為民意代表的共犯。國民黨團堅持保護這些助理，他們領多少薪水，絕對不會打折，薪資不用再被拿來做其他使用，讓所有助理得到最大保障。

傅崐萁說，不要再像30年幾年前落後國家的國會，台灣早就應該迎頭趕上，好好的保護優質助理，讓他們得到應有的報酬，中華民國立法院早就該趕上世界時代的潮流，而不是再被網軍、扭曲訊息攻擊。

傅崐萁說，他認為要真正守護助理，就該把修法真實攤在陽光下，不要再讓助理成為共犯，舊時代的這些邏輯，早就該被摒棄掉，不合時宜的早就該修法，保護助理，讓他們能好好的在舞台上發揮。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安、林岱樺可望解套？陳玉珍提案修法促「助理費除罪化」 列週五立法院會

桃園市議員游吾和聯手2個女兒詐助理費11年 一家三口都被起訴

立委林岱樺助理費案再開庭 被指「人頭助理」弟媳出庭否認：都有實際工作