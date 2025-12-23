藍推「憲法法庭判決可公投複決」 民進黨團：全世界沒這種先例

民進黨立法院黨團召開輿情記者會。翻攝「民主進步黨 立院黨團」YT頻道。



憲法法庭上週認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨立法院黨團也出招反制，將推《公投法》修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。對此，民進黨立法院黨團鍾佳濱表示，就算在直接民權最發達的瑞士，也只有公投通過事項被憲法法庭推翻的案例，不曾出現憲法法庭判決遭公民投票推翻的情形，對於國民黨未來如何論述，黨團將持續關注，並拭目以待。

民進黨團今早召開輿情記者會，對於藍營將推《公投法》修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決，鍾佳濱表示，程序委員會將在今天中午召開，目前確定有收到相關提案內容，國民黨團認為113年憲判第8號、114年憲判第1號判決都是違法行使憲法審查權，但他好奇的是，「有沒有違反憲法審查權」到底由誰認定？因為司法院是我國司法最高機關，憲法法庭主導、主持法規範審查，以及各機關衝突、憲政衝突，還有負責對總統彈劾案審理，「如何去判斷憲法法庭違法？」

鍾佳濱認為，國民黨團所提出的解方，就是訴諸「直接民權」，而且認定直接民權可以凌駕權力分立跟憲法至上，這顯然是一個很大的謬誤，就算在直接民權最發達的瑞士，也只有公投通過事項被憲法法庭推翻的案例，不曾出現憲法法庭判決遭公民投票推翻的情形。

鍾佳濱說，對於國民黨未來如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團將持續關注，並拭目以待。

