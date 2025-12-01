藍提中配拿身份證六改四 綠委指不應給特定族群額外特權

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天於立法院接受媒體聯訪（取自民進黨立法院黨團臉書直影片）

對於中國籍配偶取得身分證年限，中國國民黨立法院黨團提案由現行六年改為四年，中配父母依親納健保。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民眾非常在意公平性；民進黨立委吳思瑤則說，民眾希望能秉持憲法的平等性原則，不需要對特定族群給予額外特權。

現行中國籍配偶取得身分證年限為六年，中國國民黨立法院黨團提案主張應比照外配取得身分證規定，從六年改為四年，但因中配的父母若符合一定條件，可來台依親並納健保，引發外界討論。

廣告 廣告

對此，鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪時認為，使用國內健保資源時，民眾非常在意的部分就是公平性，包括旅居國外的僑民等，是否盡到公平負擔義務，社會所關注的不會分是僑民還是中配。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪時則說，從現行的國家制度來看，關於中配相關入籍年限，或是對於其家人的居留、享有健保權利等，其實都優於其他國籍的配偶，因此很多民眾希望能秉持憲法的平等性原則，不需要對特定族群給予額外特權。

吳思瑤指出，這也是民進黨團一再提及中配六年改四年的入籍年限修法，不僅傷害平等性、一致性，在民主滲透上也可能大開後門，更可能衝擊民生福祉，也就是享有健保的權利，希望在野黨不要一意孤行，不要執意地給特定族群開後門、給特權。