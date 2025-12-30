藍提修憲 人民可提案罷免總統

國民黨提出修憲草案，主張增訂人民可直接提案罷免正副總統，在30日立法院程序委員會中，國民黨立委翁曉玲（上左）、羅智強（上右）與藍白立委討論。（姚志平攝）

國民黨立委翁曉玲提出修憲草案，主張增訂人民對總統、副總統的罷免提案權，擬修正《中華民國憲法增修條文》第二條，明定得經中華民國自由地區選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署提出罷免案，並須經選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意，罷免案始為通過。綠營抨擊國民黨想惡搞國政，訂立政治鬥爭工具。

翁曉玲指出，民國83年修憲後，總統、副總統改由全體國民直選，但罷免提案權仍限於代議機關、由立法委員行使，導致人民僅能消極參與罷免程序，與《憲法》第17條保障的罷免權精神不符，也與《憲法》第133條「由原選舉區依法罷免」的意旨出現落差。

翁曉玲表示，選舉權與罷免權本為對人參政權的一體兩面，人民既能直接選出國家元首，自應享有決定是否解除其職務的實質權利，現行制度卻使人民無法自行提案罷免總統，制度設計明顯失衡。

這份已取得藍委陳玉珍等31名立委連署的修憲草案，擬修正《中華民國憲法增修條文》第二條，明定得經中華民國自由地區選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署提出罷免案，並須經選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意，罷免案始為通過。

翁曉玲強調，相關門檻設計兼顧民主正當性與制度穩定性，目的並非降低罷免門檻，而是讓人民得以真正行使對總統、副總統的直接罷免權；是否妥適，待立法院後續審議與社會各界檢視。

民進黨立委林宜瑾諷刺，如今憲法法庭重開張，妖魔鬼怪四處竄，利用一些手段要繼續惡搞國政，國民黨都還沒為立委罷免案大量幽靈連署付出代價，又要對總統罷免制度上下其手，為自己量身訂做政治鬥爭工具。

林宜瑾強調，《憲法》必須在人民作主與政府政治效能穩定之間取得平衡，這是每個台灣公民都懂的基本常識，國民黨的提案無非只是配合其鬥爭節奏，完全無視國家永續發展，只會換來全民唾棄。