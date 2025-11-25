即時中心／徐子為報導

花蓮學田村長鄧萬華因未放棄中國籍，被內政部解職，但近日向花蓮縣府提訴願成功，引起各界熱議，立法院國民黨團20日表示，將提《國籍法》修法，規範「中配參政權不受國籍法規範」。對此，知名時事插畫家謝立聖表達個人觀點。

謝立聖在社群平台臉書上表示，傅崐萁提案修《國籍法》中配參選、擔任公職，無須放棄中國國籍，例：習近平若娶傅崐萁為妻，即可參加台灣總統大選！



此文一出，立刻引發熱議，不少網友瘋狂留言蓋樓，「白藍黨乾脆改成中國14億人都可以投票」、「有畫面，不舒服⋯」、「開大門給共匪入」、「近親不可以結婚啦」、「今年真的什麼都有欸」。



還有網友不忘提醒謝立聖，「應該是反過來，因為目前台灣同婚是合法的，然後依親…」讓謝立聖趕緊回覆，那就改成：「霸道總書記逼傅嫁！」巧妙比喻，再度引爆網友一陣爆笑、洗版按讚潮！

廣告 廣告





原文出處：快新聞／藍提修法放寬中配參選 網犀利反諷：習近平與傅崐萁結婚可選台灣總統？

更多民視新聞報導

藍白聯手擋政院版《財劃法》 羅智強竟稱：應先讓立院版施行

獨裁者的永生執念？普丁狂言要活到150歲 驚爆最近「進醫院一夜」

藍白封殺院版財劃法 李慧芝遺憾：盼立法院回頭是岸

