藍提修眷改條例盼解歷史共業 綠：為個案修法涉圖利

（中央社記者王承中台北13日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，國民黨團書記長羅智強表示，提出眷改條例修正草案，是為解決慈仁八村的歷史共業。民進黨團總召柯建銘則說，為個案修法已構成圖利罪。由於朝野無共識，韓國瑜宣布保留至院會處理。

國民黨立委羅智強指出，為了更全面照顧與改善眷戶，鑒於國軍老舊眷村的定義於民國85年制定時所規範，為69年以前的軍眷住宅，如今距當時立法已過去20多年，有必要修法放寬現行關於老舊眷村的定義。

廣告 廣告

羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，刪除現行國軍老舊眷村為69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。

民進黨團日前表示，羅智強版本刪除現行69年12月31日的規定，國民黨立委馬文君版本則是只要認為有改建必要都可以併入，由國家出資改建，等於是「無限期都更」。

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」等案。

羅智強指出，過去一年多，國防部多次告訴他，這次修法受影響的只有慈仁八村50戶眷戶，且是遷移，不是改建，但外面一直有人造謠，稱此次修法通過，政府要幫台北市大安區精華地段的成功國宅、大安國宅屋主進行免費重建。成功國宅不是眷村，根本不會有影響。

羅智強表示，政府在15年前花了新台幣5億元興建萬隆新社，要把慈仁八村等27個眷村遷過去，結果現在萬隆新社每年卻花新台幣1200萬元的維護管理費養蚊子，過去他請國防部解決慈仁八村的問題，直到去年底，國防部回覆他不修法就無法解決。

羅智強指出，他今天提出修法，讓慈仁八村眷戶可以遷走，萬隆新社不會再花錢養蚊子，國防部可以活化慈仁八村現址，作為職務宿舍，這樣三贏的局面有哪裡不對。上次協商民進黨團也表示要解決歷史共業，卻反對修法，但現實就是單靠國防部無法解決問題。

民進黨團總召柯建銘表示，慈仁八村的行政訴訟已經輸了，慈仁八村本就不是眷村，不符合眷改的範疇，羅智強要修法讓其滿足眷改條件，這已經構成圖利罪。要為了一個民間個案修法，這不是圖利什麼叫圖利，這麼簡單的法律邏輯大家還看不清楚嗎，不要公然違法。

民眾黨團副總召張啓楷指出，既然羅智強提出三贏的方案，民眾黨團支持，今天提出修法是解決問題的一個手段，且就他了解，羅智強跟國防部這兩年一直都有溝通，就看國防部能否幫忙解決問題。

列席的國防部政戰局長史順文表示，慈仁八村已經在104年間經最高行政法院判決定讞，不符合眷改條例的規定；眷改基金到去年11月累積短絀1050億元，尚有529億元不適用的營地週轉金待繳還國庫，修法通過將增加眷改基金負擔。基於法律安定性，眷改工作的一致性、公平性，國防部建議維持現行條文。

由於朝野黨團與行政機關無法達成共識，會議主席韓國瑜宣布，「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」保留送立法院會處理。（編輯：楊凱翔）1150113