藍提修黨產條例 黃國昌曝2爭點：內部還在討論

針對國民黨立委游顥提案修「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被解讀替救國團、婦聯會解套，國民黨團日前稱院會暫不處理，針對民眾黨團的立場，民眾黨團總召黃國昌今（5日）受訪提出有2爭點，因此內部還需要時間研議、討論。

黃國昌今於立法院受訪指出，到目前為止，針對有關黨產條例修法，民眾黨團還在進行內部研議跟討論中，因為這次提出的修法，包括兩部分，一個是但書的排除曾經隸屬國家的話，是否適合被當成不當黨產的一部分，這是第一個爭點。

黃國昌提到，第二個爭點是，本來條文是有實質控制財務、人事或業務，三者擇一，就算不當黨產，但這次條文把「或」改成「及」，雖然改了一個字，但涉及範圍、影響到什麼程度、有哪些團體會因此受影響、具不具備正當性，這是相當複雜的問題，需要時間，因此，還在進行內部研議跟討論。

