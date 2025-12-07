藍提助理費修法非自願？傳「李乾龍請託」掀茶壺風暴

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，主張將助理費除罪化，草案內容在這個月5號的院會中交付委員會處理。（圖／東森新聞）





國民黨立委陳玉珍日前提案修法，主張將助理費除罪化，草案內容在這個月5號的院會中交付委員會處理，不過現在知情人士爆料，修法是黨秘書長李乾龍拜託黨團協助處理，還包含不當黨產條例等，引發部分國民黨立委抱怨，處理這類政治性法案相當有壓力，黨中央卻只躲在背後下指導棋。

立委(國)顏寬恒：「大家共同的努力，就是要迎接2026年的勝利。」

國民黨立委顏寬恒出席台中黨慶大會面對，2026選戰信心喊話團結，不過此刻的立院卻因國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，黨內爆出雜音知情人士，指出是國民黨祕書長李乾龍私下拜託黨團修法直指，是替顏寬恒來解套。

立委(國)陳玉珍：「他們希望在這個法案通過後，在助理的部分，可以有哪一些方面更有制度化的保障，我們也可以來協助這個部分。」

立委(國)李彥秀：「助理費問題爭議非常久，藍綠白都有類似的問題跟壓力，到了委員會，每個委員都可以發表自己的意見。」

陳玉珍駁斥解套說，畢竟助理費爭議藍綠白都有類似案件，藍委喊話公開討論。不過現在更被加碼爆料，黨中央還要藍委修前屏東議長周典論涉犯，總統副總統選舉罷免法以及不當黨產條例等，引爆黨內藍委反彈，甚至連黨團三長也不願，簽名背書抨擊面對政治性法案，黨指中央躲在後面下指導棋。

立委(國)游顥：「幾乎9成以上委員，跟黨中央的一個互動上，其實都非常的暢通，團結的國民黨也不容許大家見縫插針，也不容許挑撥離間。」

記者vs.國民黨秘書長李乾龍：「助理費的事情，大家都爆炸了。」

面對爭議問題，李乾龍手一揮不願正面回應，藍委強調黨中央黨團間的溝通都是順暢無疑，國民黨展望2028政黨輪替，只有團結在團結，絕不容任何勢力亂了節奏。

