藍提助理費變立委補助費 立院協商朝野無共識

（中央社記者王揚宇台北29日電）國民黨立委牛煦庭提出立法院組織法修法，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項。立法院司法及法制委員會今天協商，綠營表示，不希望表決時看到黑箱的暴衝自肥版本。國民黨立委牛煦庭則說，不會出現借屍還魂、暴衝等事情。

這場協商歷經1小時討論，朝野無法達成共識，會議主席、國民黨立委翁曉玲散會前宣布，後續依照立法院職權行使法第12章（黨團協商）相關規定處理。

國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論。牛煦庭後來提出立法院組織法修法版本，立法院會去年12月26日開會時將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

牛煦庭等32人後來提出立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，修法重點包括，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用且與其同進退，並適用勞動基準法的規定。

修法重點也包含，立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立法委員每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給等，其中8款由立法院代理立委給付。

立法院司法及法制委員會今天協商牛煦庭所提立法院組織法修法版本。

民進黨立委莊瑞雄發言時，除不滿為何本案要以逕付二讀的方式處理，也說如果是單純要增加國會助理的福利及薪資，他相信各黨團都不會有意見，但如果修法是為了把詐領助理費除罪化，事情就要講清楚，而國民黨當初提出的案子可稱為妖魔鬼怪法案，現在則是懺悔法案。

台灣民眾黨立委陳昭姿表示，對於助理的福利與保障，她支持必須法制化，該給助理的絕對不能少。

牛煦庭表示，他反對大水庫理論，提案初衷是希望能增加助理待遇，而且修法版本是立法院把錢直接匯到助理戶頭，沒有外界所言有借屍還魂、本質除罪等，通通不會。

民進黨立委陳培瑜表示，假如此案要在明天的立法院會過水表決，不希望看到表決時國民黨推出黑箱版本，當中夾帶暴衝、自肥的內容。

牛煦庭說，既然國民黨團希望他來處理這件事、好好談，而他本來就主張助理待遇要提升，「我會堅持這個版本」，不會有什麼借屍還魂、暴衝等事情。

民進黨立委沈伯洋建議，增加助理福利絕對不是問題，但他認為法律應該定性清楚，例如法條文字可寫到若發生詐領等問題，回歸貪污治罪條例或刑法相關規定處理。（編輯：蘇志宗）1150129