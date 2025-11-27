藍提名縣市長 下月首波6＋2

國民黨立法院黨團27日宴請國民黨祕書長兼副主席李乾龍。（本報資料照片）

國民黨立法院黨團27日宴請國民黨祕書長兼副主席李乾龍，因黨中央已公布縣市長選舉特別辦法，會中透露12月中將公布首波爭取連任及艱困選區「6+2」提名名單。黨主席鄭麗文則在基隆表示，基隆市藍白合經驗有在其他縣市推廣的空間。

「6+2」名單包括爭取連任的基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘和苗栗縣長鍾東錦，另還有高雄市、屏東縣艱困選區，分別由立委柯志恩、蘇清泉征戰。

據悉，為強化國民黨與立院黨團整體戰力，李乾龍昨用餐時特別請黨團支持黨中央選舉辦法。

鄭麗文昨造訪基隆分享有愛城市治理主軸，談及民眾黨主席黃國昌提出聯合政府倡議，她認為理念很好，不同黨派可在政策合作、在施政理念連結。

她指出，基隆市最早遭遇罷免案挑戰，但度過罷免後，全力把市政做到最好，國民黨籍謝國樑帶領，與民眾黨籍副市長邱佩琳配合，共同服務市民，基隆藍白合經驗有在其他縣市推廣空間。

黃國昌率團訪日，民眾黨北市議員陳宥丞向自民黨眾議員平沼正二郎請益日本實行聯合政府經驗。平沼正二郎表示，與他黨在委員會優先合作，不影響自民黨理念原則下在預算案盡力突破，不過目前遇「選區矛盾」需磨合。