藍提名陷亂流／新北提名卡關 侯友宜扛交棒壓力強勢介入

台北副市長李四川26日公開受訪重申，未爭取參選新北市長，但黨有需要，他就承擔。（鏡報董孟航）

國民黨備戰年底縣市長選舉，在多地深陷協調僵局，既有15縣市執政版圖面臨內憂。從新北、台中到竹縣與彰化，多組人馬互不相讓，提名進度嚴重落後綠營。新北提名延宕，侯友宜被迫親自介入；新竹縣副縣長陳見賢則遭名嘴連番爆料，引發黨內整合焦慮；宜蘭縣爭取提名的議長張勝德家族長年掌議會，同時承攬縣內宜五線、宜四線、轉運站等重大工程，但後續變更設計與追加預算，致使總金額累計達60億元，恐埋未爆彈；中彰提名同樣卡關，有志參選者以拖待變，讓盧秀燕喊話限期處理。黨內人士示警，若提名延宕，陷入輿論戰，藍營選將一開局將從落後開始追，可能在尚未交戰前即落居下風。

「既然是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰。」國民黨備戰年底縣市長選舉，多個縣市提名陷入僵局，黨主席鄭麗文21日在中常會特別花了近20分鐘，談論黨內初選機制，並說明台中、新竹縣等縣市狀況，強調相關程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊需要而改變，喊話盼團結對外。

年底九合一選舉被視為國民黨主席鄭麗文的期中考，也牽動2028大選布局。（鏡報鄒保祥）

力圖守住15個執政縣市版圖的國民黨，目前面臨內鬨壓力，包括原先被黨內看好順利交棒的新北、台中，協調作業都不順利，選戰節奏大幅落後綠營，新北提名進度更是牛步，北市副市長李四川、新北副市長劉和然的「劉李會」只聞樓梯響，讓侯友宜被迫強勢介入。

對爭取新北市長提名，新北副市長劉和然表明尊重黨機制，會以團結勝選為目標。（翻攝劉和然臉書）

本刊調查，早在月初新北黨部提名小組開會，侯友宜左右手、前新北副市長謝政達已表達侯的態度，即先由黨部拍板協調、提名等期程，再邀李四川、劉和然兩人會面，以加速提名作業，希望在農曆年前完成提名，一來是民進黨去年11月底就完成徵召綠委蘇巧慧，進入選戰模式，二來黨中央期望3月啟動藍白協調，藍營參選人更需在年節接觸民眾、提高曝光度。

「侯友宜主張實力原則，能贏最重要。」熟悉侯的人士指出，侯與李四川認識已久，公務行程碰面時，侯都會主動關心李的狀況，若周遭有人觸及李是否參選議題，侯都以「北市還在議會期間，再給他時間」替李緩頰，顯示他對李參選的期待。「說侯唯一挺誰、與李有瑜亮情節、操作民調變化的都是民進黨，根本是司馬昭之心。」該人士強調。

尤其，綠營徵召蘇巧慧參選，侯友宜2018年首次參選新北市長，對手即是蘇巧慧的父親蘇貞昌，這次新北市長選舉堪稱侯、蘇二次對決，蘇家父女已分進合擊，展開陸戰掃街拜票，蘇巧慧平均每天十幾個行程加上小型客廳會，蘇貞昌也扮分身在地方奔走固樁，讓侯倍感壓力，未來除了考驗協調李四川與劉和然的能力，也跟時間賽跑。

