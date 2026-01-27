藍提名陷亂流1／議長轉戰百里侯包袱重 宜蘭、竹縣黑金疑雲藏提名未爆戰

爭取新竹縣長提名的陳見賢（圖）被指染黑，圖利特定對象，陳辦祭出法律途徑強硬回擊。（翻攝陳見賢臉書）

藍營除了優勢選區提名進度緩慢，選戰起跑落後民進黨，掀起地方焦慮情緒，近期更有選將接連爆發爭議，如爭取新竹縣長提名的現任副縣長陳見賢，日前遭名嘴吳子嘉爆料，指控陳染黑、具風飛砂幫背景，且任重劃委員會主委，在「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，向新竹地檢署告發，更揚言會陸續公布18筆弊案，劍指陳見賢與現任縣長楊文科。

由於社群平台不斷出現鎖定陳見賢追打的狀況，為此，陳見賢辦公室聲明，吳子嘉言論已對陳的名譽造成損害，並逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，已委由律師全權處理，依法究責，絕不姑息，也印證黨內擔心協調時間拉長，恐影響整合。

廣告 廣告

陳見賢被指染黑，並涉「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」（上圖，翻攝Google Maps）圖利特定對象。

無獨有偶，與藍委吳宗憲進入協調程序、爭取宜蘭縣長提名的議長張勝德，也爭議纏身，被質疑家族透過公共工程輸送利益。

爭取宜蘭縣長提名的張勝德，家族政治實力雄厚，但營造背景讓黨內擔心成選舉未爆彈。（翻攝張勝德臉書）

巧合的是，近期總統賴清德出席宜蘭同鄉會活動，為綠營縣長參選人林國璋助選，強調清廉、操守很重要，觸動藍營基層敏感神經，盼黨中央不只要加速提名協調作業，更應參考過往在總統大選成立PK小組，加緊成立選戰小組，以助攻縣市長選人打空戰及協助負面議題拆彈。

「民進黨議題都準備好，要開始打空戰了！」一名藍營前黨務高層示警，地方議長與派系固然陸戰量能強、資源多，但政治包袱也多，又都是民進黨想討回執政的縣市，黨中央肩負輔選重任，除了提名人選事關重大，也應開始規劃後續的陸空作戰計畫。

更多鏡週刊報導

藍提名陷亂流2／張勝德家族包縣內6大工程 低價搶標再追加2.48億惹議

藍提名陷亂流3／江楊對戰盧秀燕下通牒「限期提名」 彰化姊弟竸合黨中央沒輒