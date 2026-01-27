藍提名陷亂流2／張勝德家族包縣內6大工程 低價搶標再追加2.48億惹議

張勝德家族擁有的俊貿營造，近年承攬礁溪國小地下停車場與羅東轉運站（翻攝宜蘭縣政府官網）6案重大公共工程，全發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元。

本刊接獲爆料，張家擁有的俊貿建設與俊貿營造，長年承包宜蘭公共工程，俊貿營造甚至自2013年至2025年間，承包縣內工程近60億元，由於議會掌握刪減預算的權力，張家又長年掌握議長職務，引發未利益迴避的質疑。

張勝德的父親張建榮為宜蘭政壇代表人物之一，2003至2014年、2019年至2022年擔任宜蘭縣議會議長，2022年退休交棒其子張勝德參選議員，不僅順利當選，更寫下宜蘭縣議會首任議員就當選議長的紀錄。

爭取宜蘭縣長提名的張勝德，家族政治實力雄厚，但營造背景讓黨內擔心成選舉未爆彈。（翻攝張勝德臉書）

俊貿營造近年承攬宜蘭多項重大公共工程，更屢遭質疑不斷追加預算。2019年起，包括宜五線、宜四線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭轉運站與羅東轉運站6案，全數發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元，增幅逾工程費一成。

張勝德家族擁有的俊貿營造，近年承攬礁溪國小地下停車場（圖，翻攝宜蘭縣政府官網）與羅東轉運站6案重大公共工程，全發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元。

地方工程圈指出，變更設計若過於集中在特定包商，且追加預算的幅度屢屢擴大，容易造成「先低價得標、後追加補齊」的結構性風險，形同將原本應嚴控的工程成本推高，增加公部門的財務負擔。

