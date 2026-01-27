藍提名陷亂流3／江楊對戰盧秀燕下通牒「限期提名」 彰化姊弟竸合黨中央沒輒

台中市長盧秀燕對「江楊大戰」下通牒，再協調不成就初選，拚農曆年前完成提名。（台中市政府提供）

向來被喻為「搖擺區」的中彰地區，藍營提名同樣陷入膠著。中市部分，立法院副院長江啟臣呼聲高，立委老將楊瓊瓔來勢洶洶，地方黨部16日進行首次協調，但雙方無交集，江陣營盼盡速啟動下一輪協調，楊陣營則以拖待變，想等2月再進行第二次協調。為此，台中市盧秀燕終於打破沉默，喊話黨中央提名不應超過2月中旬，若二次協商不成，就應趕快舉行初選。

多位藍營民代參選人不諱言，今年過年較晚，開工已是2月最後一週，民進黨母雞早已就位，縱使新北、台中藍營有執政優勢，仍禁不起內耗，期盼侯友宜、盧秀燕應更加積極介入協調。

彰化縣部分，藍委謝衣鳯堅定參選縣長，胞弟彰化縣議長謝典霖爭取連任，提名布局卡在謝家。本刊掌握，謝典霖近期加緊出席農漁會、廟會活動固票，母親、前立委鄭汝芬也積極在地方穿梭，為其固樁，對攻縣長或保議長，謝家尚未最終拍板，黨中央現階段態度保守，尊重謝家決定。儘管機率渺茫，地方仍盼謝家農曆年前確認意向。

年底九合一選舉被視為國民黨主席鄭麗文的期中考，也牽動2028大選布局。（鏡報鄒保祥）

